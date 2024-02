"Double denim, double fun": Alpecin-Deceuninck pakt uit met opvallende jeansuitrusting

Is de laureaat van origineelste wielershirt dit seizoen bekend? Schrik niet op als je Mathieu van der Poel en co binnenkort in een jeansbroek door het peloton ziet scheuren. Alpecin-Deceuninck lanceerde donderdag zijn opvallende uitrusting voor het nieuwe wielerseizoen. Geslaagd? Oordeel vooral zelf.