Gespot! Van der Poel verkent voor dag en dauw WK-parcours: "Veel zwaarder dan verwacht"

Vanmorgen gespot op het WK-parcours: wereldkampioen Mathieu van der Poel. De topfavoriet was heel vroeg uit de veren om het rondje in Tabor te verkennen. "De renner met de beste benen zal wereldkampioen worden", voorspelde hij achteraf.

Volgens Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout rijdt hij morgen na 3 minuten al weg, maar Mathieu van der Poel ging vanmorgen toch zelf eens kijken waar hij het best de beslissende versnelling plaatst.

De Nederlandse topfavoriet was vroeg in de weer om voor de start van het WK bij de junioren vrouwen al rondjes te draaien in Tsjechië.

"Ik ben blij dat ik het heb gedaan, want het parcours is helemaal anders dan ik had verwacht", vertelde hij achteraf. "Dit is echt veldrijden, veel zwaarder dan eerst gedacht en verwacht."

"Maar het is een eerlijk parcours. De renner met de beste benen zal wereldkampioen worden."

Met een veldritrapport van 12 op 13 twijfelt niemand eraan dat Van der Poel ook op het WK de beste benen zal hebben.

"Ik voel me goed en kijk al uit naar morgen", besloot de titelverdediger.