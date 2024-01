Een indrukwekkende versnelling en een portie pech: de 3 sleutelmomenten voor Van der Poel in beeld

De wereldbekercross in Benidorm begon dramatisch voor Mathieu van der Poel . Kettingproblemen sloegen de wereldkampioen terug. De Nederlander stond voor een stevige inhaalrace.

Zonnig weer in Benidorm, maar toch gaan enkele crossers met een verkoudheid naar huis. In zijn inhaalrace haalde Van der Poel verschroeiend uit op de oplopende strook. In één indrukwekkende ruk gaf hij 5 rivalen het nakijken, onder wie Michael Vanthourenhout.