Spektakel troef in Benidorm: Wout van Aert triomfeert na incidentrijke krachtmeting met Mathieu van der Poel

zo 21 januari 2024 16:11

WB Benidorm Wereldbeker veldrijden 9 rondes 15:10 Benidorm Wout van Aert einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wout van Aert heeft zijn veldritseizoen in schoonheid afgesloten met een Wereldbekerzege in Benidorm. Hij nam voor het eerst dit seizoen wereldkampioen Mathieu van der Poel te grazen, die zijn perfecte winter in rook zag opgaan door materiaalpech en een val. Ook Van Aert maakte het nog spannend met een smak op de balken. Michael Vanthourenhout werd knap 2e, Thibau Nys 3e.

Of hoe een kettingprobleem voor heel wat animo kan zorgen.

Meteen na de start moest Mathieu van der Poel zich even aan de kant zetten om aan zijn fiets te prutsen. Allerminst een cadeau op de vliegmeeting in Benidorm. De wereldkampioen wist meteen hoe laat het was: inhalen geblazen.

Ook Wout van Aert kende niet de beste start, maar zette zich na twee ronden wel op kop van de wedstrijd. Met forse versnellingen probeerde hij Van der Poel het leven zuur te maken in de achtergrond.

Al amuseerde die laatste zich enorm. Op de licht hellende strook deelde de regenboogtrui verkoudheden uit aan zijn tegenstanders. Met een enorm verzet rukte hij zich naar de kop van de koers.

Daar probeerde Van der Poel meteen op en over het pak te hoppen, maar dat liet een sterke Van Aert niet toe. De Belg zette zich aan kop van de wedstrijd en bepaalde het tempo - een dat Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock ook goed lag. Ook bij een tweede ontsnappingspoging van MVDP was de man in het geel bij de pinken.



Met de slotronden in het vooruitzicht begon het kransje topfavorieten te pokeren, waardoor we op weg leken naar een sprint met een grotere groep. Tot Mathieu van der Poel onderuit ging in de voorlaatste toer.

Van Aert reageerde als een bezetene en trapte het pak in stukken. Enkel Michael Vanthourenhout - gisteren nog winnaar in Zonnebeke - kleefde nog aan zijn achterband. Op de laatste hellende strook plooide ook de Europese kampioen onder het beukwerk van zijn landgenoot. Wout van Aert maakte het zelf nog spannend door een lelijke smak op de balken. Op een kapot zadel pikkelde hij als eerste over de finish. Een deugddoende streep door de rekening van zijn eeuwige rivaal. Vanthourenhout pufte op plek twee, Thibau Nys werd knap derde. Eli Iserbyt stelt met zijn 4e plaats eindwinst in de Wereldbeker veilig. Van der Poel baalt op plek 5.

Uitslag WB Benidorm naam resultaat 1 Wout van Aert 1u01"06 2 Michael Vanthourenhout op 3" 3 Thibau Nys 7" 4 Eli Iserbyt 7" 5 Mathieu van der Poel 12" 6 Toon Vandebosch 13" 7 Lars van der Haar 15" 8 Felipe Orts 21" 9 Tom Pidcock 27" 10 Clément Venturini 31"

Michael Vanthourenhout: "Dit is misschien wel een van de beste crossen van mijn seizoen. Ik had het niet verwacht na een zware cross gisteren. Misschien moet ik dat vaker doen. Op de voorlaatste klim kon ik Wout nog volgen, maar de laatste passage was er te veel aan. Dat is het verschil in kracht, natuurlijk."

Thibau Nys: "Ik ben heel tevreden, want ik had het niet verwacht. Wel een beetje teleurgesteld in mijn momentje van onoplettendheid, wat me een beetje uit de koers haalde. Al zat meer dan derde er niet in."

Eli Iserbyt: "Ik had eerst een platte band, dan was mijn shifter kapot, dan stond mijn stuur scheef en bij de laatste wissel was ik er klaar mee. Jammer dat ik uit mijn pedaal schiet voor de finish, want de derde plaats zat er wel in."