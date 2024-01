Wout van Aert na "blunder" en dag vol symboliek: "Zege smaakt zoet, maar vooral blij met het gevoel"

Save the best for last? Bij het toetje van zijn korte crosswinter maakte Wout van Aert het zegegebaar. Maar wat een gekkenhuis was dat in Spanje?

"Mijn pols doet een beetje pijn", vertelde Van Aert, die toch even moest zitten. Hij kwam niet ongehavend uit zijn gestuiter bij de laatste passage over de balken.

"Het was een superdomme actie van mezelf. Ik dacht dat ik genoeg voorsprong had en wilde geen risico nemen door te springen, maar ik deed het al lopend zo snel dat ik in de fout ging. Dat was een absolute blunder."

"Maar ik kwam nog goed weg en die laatste honderden meters zonder zadel gingen nog net. Ik weet niet wat er precies gebeurde", aldus Van Aert, die bij het akkefietje zijn zadel verloor.

"Ik sprong tegen mijn zadel door die hobbelige ondergrond en zo moet het gebroken zijn."

"Ach, het was misschien meant to be. Mijn moeder heeft gisteren haar pols gebroken. Mijn ouders zijn getrouwd op 13 juli en vandaag had ik rugnummer 13."