VIDEO: Zadel van Wout van Aert vliegt weg, hij rijdt zonder naar winst

Wout van Aert heeft zijn derde (en laatste) crosszege van het seizoen te pakken. En het was een memorabele overwinning. Hij won de Wereldbeker in Benidorm tegen Mathieu van der Poel en hij deed dat zonder zadel. In de laatste ronde maakte hij nog een uitschuivertje en daarbij verloor hij zijn zadel. Zo moest hij nog enkele stroken zonder afwerken.

Een hele cross lang sprong Wout van Aert op de fiets over de balkjes, maar in de laatste ronde wilde hij op veilig spelen. Hij sprong al lopend over de balken en probeerde daarna weer op zijn fiets springen, maar dat mislukte. In zijn val ging zijn zadel vliegen. En dus moest hij de laatste hectometers naar de finish zonder zadel rijden.