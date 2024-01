Botsing met stootkussen nekt Mathieu van der Poel: "Maar ik had niet de meest frisse benen"

Materiaalpech in het begin, verwoestende versnellingen tussendoor en een slipper op het einde. Voor Mathieu van der Poel werd de veldrit in Benidorm een rollercoaster en uiteindelijk gaf zijn laatste foutje de doorslag. De wereldkampioen kon geen 11 op 11 meer scoren in Spanje en eindigde 5e.

In zijn 11e cross van deze winter werd Mathieu van der Poel plots bedolven onder pechmomentjes. "Beter nu dan over 2 weken", kon de Nederlander er nog mee lachen richting het WK.

"Ik had niet de meest frisse benen, zoals ik gedacht had", gaf hij ook snel toe. "Winnen was mogelijk, maar het zou moeilijk geweest zijn."

"Op deze omloop is het lastig om het verschil te maken. Op dat ene stuk kon ik mijn power kwijt, maar het was het enige deel waar dat kon. En een renner als Wout (van Aert) los je daar niet."

Van der Poel kwam in het slot nog ten val en verspeelde er zo zijn laatste kansen. "Ik botste met mijn schouder tegen een stootkussen, maar er zat nog een grote ijzeren paal achter. Die gaf niet mee."

"Het was mijn eigen fout. In het begin was mijn ketting afgevallen en het was jammer dat ik daardoor moest achtervolgen, maar ik voelde dat ik niet de meest frisse benen had."

"Mijn schouder zeurt nu een beetje, maar het gaat wel. Ik lag op de grond en ik wist dat mijn race voorbij was."

En zo boekte hij geen 11e zege op een rij. "Ik houd van winnen, maar ik wist dat het ooit zou stoppen. Het leefde vooral bij de media. Ik zeg al langer dat voor mij met het WK maar één cross telt."