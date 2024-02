Goedgemutste Wout van Aert dolt over Giro-geruchten, Strava en cross: "Als Mathieu stopt, rijd ik alles!"

wo 14 februari 2024 09:33

De kamerbrede glimlach verraadt de ontspannen mindset. Wout van Aert nam voor aanvang van de Ronde van de Algarve ruim de tijd om te dollen met Renaat Schotte. Van zijn toekomst in het veldrijden, over zijn hersenspinsels op Strava tot de Giro-geruchten: telkens volgde een vrolijke noot. "Al moest ik toch wat minder lachen toen mensen die laatste serieus begonnen te nemen."

"Ik denk dat de Italianen het zelf verzonnen hebben ..." Dat Wout van Aert voluit voor de top 5 in de Giro zou gaan, is een gerucht dat hij al een poos heeft ontkracht. De Belg wil zich later dit seizoen als ware vrijbuiter profileren op Italiaanse wegen. "Ik moest eigenlijk heel hard lachen om die geruchten", vertelt hij. "Maar toen iedereen dat serieus begon te nemen, moest ik toch wat minder lachen. Dan moest ik honderd keer hetzelfde vertellen." Dat hij daarom Milaan-Sanremo en Strade Bianche mist, deert hem minder. "Misschien was het geld op?", sluit Van Aert het onderwerp af met de lach.

Van der Poel volgen?

De vernieuwde aanpak van Van Aerts seizoen doet ook vragen rijzen over de toekomstplannen in het veld. Mathieu van der Poel liet vallen dat hij misschien denkt aan een exit uit de cross. "Dan ga ik ze allemaal opnieuw rijden, natuurlijk!", grapt zijn eeuwige rivaal erop los. "Neen, ik heb er nog niet over nagedacht", herneemt Van Aert. "De discussie heb ik al wel gevolgd en ik denk dat een "slip of the tongue" enorm uitvergroot is." "Ik denk dat we Mathieu nog veel in het veld gaan zien. Zelf wil ik er ook nog graag te zien zijn, maar elk jaar is anders ..."

Stekker uit songteksten