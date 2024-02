Wout van Aert kijkt met vertrouwen uit naar nieuw seizoensplan: "Ik geloof in deze aanpak"

di 13 februari 2024 21:29

Alweer een seizoen boordevol doelen staat voor de deur van Wout van Aert. Hij steekt niet weg dat hij er meteen wil staan in het openingsweekend. In de Algarve werkt de 29-jarige Belg aan zijn topvorm, dus zal hij geen gooi doen naar de eindzege ondanks een parcours op zijn maat. "Want Evenepoel en Ganna klop ik niet tussen de soep en de patatten", glimlacht Van Aert.

"Ik ben blij dat het begonnen is", vertelt Wout van Aert met de brede glimlach daags voor de Ronde van de Algarve. Ongewoon vroeg is het, dat hij zo veel koersen afwerkt. Dat maakt deel uit van een nieuwe aanpak dit seizoen. "Ik heb er nog om gelachen dat er ook al zo veel koersen zijn in februari", deelt Van Aert. "Je merkt dat renners voor verschillende aanpakken kiezen. Dat zorgt toch voor mooie wedstrijden die motiveren om eens iets anders te proberen." Dat probeersel kwam er voor onze landgenoot in de vorm van een lead-out voor Olav Kooij. Zelfs als bewezen sprinter heeft de 29-jarige Belg geen problemen om zich weg te cijferen voor zijn Nederlandse collega. "Vlakke sprints zijn toch nooit mijn specialiteit geweest. Ik heb er wel wat gewonnen, maar er speelt toch liefst wat vermoeidheid mee. Laten we zeggen dat ik het met veel plezier aan Olav laat, omdat hij er beter in is." "Daarenboven doe ik het gewoon supergraag."

Minder koersen, meer jackpot?

Al is Van Aert niet naar de Algarve getrokken om treintjes te bouwen. Hij wil de ontbrekende klassiekers aan zijn prijzenkast toevoegen. "Dus is deze wedstrijd al erg belangrijk. Ik rijd minder koersen dit voorjaar en wil vanaf de Omloop op de afspraak zijn", zegt hij stellig. "In het openingsweekend wil ik meedoen in de finales. Nu moeten belangrijke stappen volgen." Hier en daar kijken wat er in een rit mogelijk is: dat is de tactiek bij Visma-Lease a Bike. De eindzege? Een utopie, vindt ook Van Aert. "Ik heb bijvoorbeeld nog niet getraind op mijn tijdritfiets", zegt de Belg, ondanks een parcours op zijn maat. "In principe zorgen tegenstanders als Remco Evenepoel en Filippo Ganna voor extra motivatie, maar dat zijn geen jongens die ik tussen de soep en de patatten ga kloppen." Neen, eerst wil Van Aert "extra hardheid" meepikken uit de koers onder de zon.

Zonder die lekke band had mijn seizoen, of zelfs carrière, er al anders kunnen uitzien. Wout van Aert