Experimentele Red Panthers en Red Lions beginnen Hockey Pro League met valse noot tegen Argentinië

Met een experimenteel elftal hebben de Belgische hockeymannen in Argentinië hun eerste wedstrijd in de Pro League verloren. Het werd 4-1. Ook de nationale hockeyvrouwen traden aan met een piepjong elftal tegen de Argentijnen. De Red Panthers kregen een droge 5-0 om de oren.

De Red Lions waren zonder heel wat vaste waarden afgereisd naar Argentinië voor hun openingswedstrijd in de Hockey Pro League. De Belgen hadden het bijgevolg niet onder de markt tegen de Argentijnen, de nummer 7 van de wereld.

Aan het einde van een gelijklopend eerste kwart openden de Argentijnen de score: een backhandschot van Nicolas Keenan ging tussen de benen van Simon Vandenbroucke. Na de rust verdubbelde Maico Casella de voorsprong in een derde kwart dat volledig door de Argentijnen werd gedomineerd.

Vroeg in het laatste kwart tekende Thibeau Stockbroekx voor de aansluitingstreffer. Maar vrijwel meteen volgde weer een Argentijns doelpunt van Nicolas della Torre bij een strafcorner. Tot slot zette Keenan (59') de eindstand van 4-1 op het scorebord.

"We hadden het lastig op sommige momenten", zei de jonge kapitein met dienst Arno Van Dessel. "De doelpunten die we incasseerden, kwamen voort uit kleine fouten van onze kant die meteen worden afgestraft op dit niveau." Donderdagavond is Duitsland de volgende tegenstander.