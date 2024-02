Indoor Red Lions sluiten EK af met brons na thriller tegen wereldkampioen Oostenrijk

De Belgische mannenhockeyploeg heeft brons veroverd op het EK in zaal in Leuven. In de kleine finale haalden de Indoor Red Lions het met 7-6 tegen regerend wereldkampioen Oostenrijk.

De Indoor Red Lions hadden maar net naast een ticket voor de EK-finale gegrepen, maar konden de ontgoocheling doorspoelen met een bronzen medaille. Het was de derde EK-medaille ooit, na zilver in 1976 in Arnhem en in 2018 in Antwerpen.

De Belgen kwamen snel 0-2 achter tegen Oostenrijk, de nummer 1 van de wereld, maar konden snel orde op zaken stellen. De Red Lions hielden gelijke tred met de wereldkampioen tot 6-6 en dan scoorde Langer de beslissende strafcorner.

In de finale staan Polen (FIH 12) en Duitsland (FIH 6), dat België met 5-4 uitschakelde, later op zondag nog tegenover elkaar.