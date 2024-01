Red Lions kunnen Parijs al zien: "Met alle vingers in de neus geplaatst voor beslissend duel"

wo 17 januari 2024 20:34

De Red Lions zijn nog één overwinning verwijderd van de Olympische Spelen in Parijs. Hockeycommentator Eddy Demarez zag de Belgische hockeymannen ook Oekraïne overrompelen. "Ze hebben hun topniveau zelfs nog niet nodig gehad."

Met een 12-0-overwinning tegen Oekraïne hebben de Red Lions de groepsfase van het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia afgesloten met een stevig statement. "Het was eigenlijk een overbodige wedstrijd", zegt Eddy Demarez. "Oekraïne is het nummer 30 van de wereld. Het verschil met landen uit de top 10 is gigantisch." "Tegen Ierland en Japan kon Oekraïne de schade nog enigszins beperken. Maar tegen België, het nummer 2 van de wereld, was het verschil nog wat groter. Als de Belgen echt hadden doorgeduwd, had het richting 15-0 of 20-0 kunnen gaan." Waarom kwam het dan niet zo ver? "Bondscoach Michel van den Heuvel hamerde tijdens de opwarming op concentratie. Maar de Red Lions wisten in hun achterhoofd dat ze niet aan 100 procent moesten spelen. Het was eerder 80 tot 85 procent, met af en toe een versnelling."

Pas in Parijs zullen we het absolute topniveau van de Red Lions zien. Eddy Demarez

Ook tegen Japan (7-0) en Ierland (4-2) hoefden de Belgen eigenlijk niet uit te blinken. "Ze hebben nog geen match doorgespeeld", aldus Demarez. "Ze hebben hun absolute topniveau nog niet nodig gehad." "Ze hebben zich met alle vingers in de neus geplaatst voor de halve finale. De drie tegenstanders waren eigenlijk ver onder hun niveau. Het zou pas een teleurstelling zijn geweest als ze een match niet hadden gewonnen." De beslissende match staat vrijdag op het programma tegen Zuid-Korea. "Een land met een iets hoger niveau dan Ierland en Japan", stelt Demarez. "Ze zijn het nummer 11 van de wereld. In 2000 speelden ze nog de olympische finale." "Maar op het WK van vorig jaar haalden de Red Lions het met 5-0 van Zuid-Korea in hun openingswedstrijd. In principe zou die wedstrijd dus geen probleem mogen vormen voor de Belgen." Krijgen we het topniveau van de Belgen pas in een eventuele finale te zien? "Nee, want ook dat is dan meer een galamatch, want het olympisch ticket is dan al binnen. Pas in Parijs zullen we het echte niveau zien", besluit Demarez.

Thibeau Stockbroekx.

