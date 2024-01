Dankzij variatie niet enkel Alexander Hendrickx als wapen op de strafcorner: "Bewuste keuze"

De afgelopen jaren rekenden de Red Lions vooral op Alexander Hendrickx om strafcorners om te zetten in goals, maar tegen Japan pakten de Belgische hockeymannen het anders aan. "Maar we zullen zeker nog zijn kaart trekken."

De Red Lions hadden zondag 20 minuten nodig om de ban te breken tegen een stug Japan. Uitgespeelde kansen forceren lukte niet in de beginfase, maar gelukkig kon België rekenen op zijn strafcorner om het slot te ontgrendelen.

Opvallend was dat België bij de eerste strafcorner meteen voor een variant koos in plaats van voor het kanon van Alexander Hendrickx. En dat was een bewuste keuze, vertelde doelpuntenmaker Loïck Luypaert.



"Op het vorige WK hebben we ook tegen Japan gespeeld en toen hadden we het lastig op de strafcorner. We hadden een aantal plannetjes om hun verdediging op de strafcorner op en te breken en dat was er een van. Het was zeker een ingestudeerd nummertje."



Naast Luypaert konden ook Cosyns en Boon scoren op een strafcorner. Hendrickx, die de afgelopen EK's en WK's steevast bij de topschutters van het toernooi hoort, zag geen van zijn pogingen in doel verdwijnen.

"Tegen Japan kozen we bewust voor variatie, maar ik ben ervan overtuigd dat we in de loop van het toernooi zeker de kaart van Hendrickx zullen trekken. Dit was nu specifiek tegen Japan, maar we zullen tegen elk land een duidelijk plan hebben", vertelt Luypaert.