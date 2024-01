Red Lions zetten stugge Ieren opzij richting halve finales van olympisch kwalificatietoernooi

In het slot van het eerste kwart zorgde kapitein Felix Denayer voor de bevrijdende openingstreffer, niet veel later in het tweede kwart blies Alexander Hendrickx alles en iedereen omver met een strafcorner: 0-2.

Felix Denayer: "Ierland heeft heel wat spelers die in de Belgische competitie spelen, dus we kennen hun sterktes. We wisten dat het een moeilijke match zou worden en doen een goede zaak door hen nu te kloppen. Nu is het uitkijken naar de laatste groepsmatch tegen Oekraïne. Het is geweldig dat we zo veel steun krijgen van de Belgische fans. Het voelt alsof we met twaalf op het veld staan."