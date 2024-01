Red Lions rollen onverzettelijke Japanners pas in het slot helemaal op

Op een eerste wedstrijd van een toernooi zit altijd wat meer druk en daar hadden de Red Lions blijkbaar ook wat last van. Tegen de stugge Japanners, die vol overgave alle gaten dichtliepen, vonden ze niet meteen de openingen.

Maar de eerste strafcorner bood een oplossing. Met een slimme variant werd Luypaert vrijgemaakt en die knalde de bevrijdende 1-0 door de benen van de Japanse doelman.

De bonus werd voor de rust niet meer uitgebreid, maar in het slot van het derde kwart werd het Japanse verzet toch gebroken. Cosyns mikte een strafcorner in doel en Onana knalde na een knappe controle de 3-0 keihard in de korte hoek.

Na de knappe 4-0 van Boon leken de Belgen de wedstrijd professioneel uit te spelen, maar ze hadden nog een laatste opflakkering bewaard voor de slotminuten. Daarin scoorde Van Aubel nog twee keer en pikte ook Boon zijn tweede goal mee.

Met de 7-0-overwinning hebben de Red Lions het olympische kwalificatietoernooi goed ingezet. Maandag volgt al de tweede wedstrijd, daarin is Ierland de tegenstander.