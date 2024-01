Stappen zetten naar Parijs? Eerst willen Red Lions stapje zetten in Valencia: "Als het mag van de bondscoach"

vr 19 januari 2024 17:50

De Red Lions mogen voor een vijfde keer op een rij naar de Olympische Spelen om in Parijs hun titel te verdedigen. Een prestatie die gevierd mag worden, vindt Alexander Hendrickx, al sluit ploegmaat Arthur Van Doren een feestje uit: "Zeker niet."

Hendrickx: "Een stapje zetten? Als het mag, dan wel"

De olympische kwalificatie van de Red Lions werd iets minder uitbundig gevierd dan bij de Red Panthers gisteren. "In onze wedstrijd was het op het einde ook iets minder spannend", verklaarde Alexander Hendrickx. Toch hadden de Belgen het niet gemakkelijk in de eerste helft tegen Zuid-Korea. "Ze hockeyden niet, ze groeven zich in", aldus de strafcornerspecialist. "We wisten dat als we de 1-0 scoorden, ze wel moesten komen als ze een olympisch ticket wilden bemachtigen." "In de tweede helft kwam er dan meer ruimte en daar hebben we gebruik van gemaakt." "Het is leuk om nog eens op de Spelen te mogen staan, zeker als titelverdediger. Nu moeten we doortrainen om ook in Parijs een goed resultaat neer te zetten. We kunnen zeker nog stappen zetten." Of ze vanavond ook in Valencia een stapje mogen zetten, wist Hendrickx nog niet. "Dat moet ik eens aan de bondscoach vragen. Als het mag, dan wel", lachte hij.

Denayer: "Mooi om te zien dat we het verhaal verder kunnen schrijven"

Peking, Londen, Rio, Tokio en nu ook Parijs ... Felix Denayer maakte het allemaal mee. "Het is al een bijzondere weg geweest. Van waar we komen en waar we nu staan. Vandaag zat er wel wat druk op. Er werd van ons verwacht dat we ons gewoon gingen kwalificeren, maar je moet het natuurlijk altijd nog doen ook, hé." "We spelen een mature wedstrijd tegen een team dat duidelijk goed voorbereid was. Maar we bleven heel geduldig en hebben onze job gedaan. Ik ben heel trots op dit team en kijk uit naar de Spelen."

Hopelijk kunnen we in Parijs nog een droom verwezenlijken. Felix Denayer

"We hebben een heel bijzondere groep met heel wat jongens die al heel wat mooie ervaringen hebben meegemaakt. Wij zeggen altijd "leave the shirt in a better place". We proberen een bepaald verhaal te schrijven."

"En nu met die jonge mannen die erbij komen. Die verdienen het om hier te staan en maken een zeer sterke indruk op ons. Ze maken ook gewoon het verschil. Het is mooi om te zien dat we het verhaal verder kunnen schrijven."

Welke ambities? "We zijn het aan onszelf verplicht om die gouden standaard te ambiëren. We hebben al goud gewonnen aan de andere kant van de wereld en zonder publiek. Nu willen we het ook voor eigen publiek in Parijs doen. Het is dicht bij huis, hé. Hopelijk kunnen we daar nóg een droom verwezenlijken."

Van Aubel: "Nu moeten we opnieuw voor olympische medaille gaan"

Ook Florent Van Aubel kon het verschil in euforie tussen de Red Lions en de Red Panthers wel verklaren. "Het was voor hen 12 jaar geleden dat ze zich konden plaatsen. Voor ons moest het gewoon gebeuren", stelde hij. "Ook al tonen we niet de grote emoties, we zijn wel enorm blij. Het is altijd een droom om op de Olympische Spelen te staan. En we gaan nu naar Parijs, dus dat is alleen maar positief." Voor Van Aubel worden het zijn 4e Spelen op een rij. "Dat is mooi. Elke editie was anders. Vorig jaar pakten we goud en ik denk dat we nu opnieuw voor een medaille gaan. We staan toch 2e op de wereldranglijst." "Maar eerst moeten we hiervan genieten. Laten we nog niet te veel aan een medaille in Parijs denken. We hebben de klus geklaard en Valencia en daarvoor zijn we hier."

Van Doren: "In 2016 als jonkie naar de Spelen, nu heb ik toch een ander statuut"

Arthur Van Doren was "heel blij" met het olympisch ticket voor Parijs. "We hebben onze eerste kans meteen gegrepen", zei hij. "Het was een heel gesloten wedstrijd. Ik heb nog niet vaak een team zo laag zien staan tegen ons. Het was hard werken om een gaatje te vinden." Van Doren mag zich opmaken voor een 3e olympisch avontuur. "Elke keer brengt het een andere emotie met zich mee. In 2016 ga je mee als jonkie, nu heb je toch een iets andere plek in het team. Ik kijk er heel fel naar uit." "Onze ambitie in Parijs is duidelijk, al zijn er veel kapers op de kust. Het zou heel flauw zijn om als uittredend olympisch kampioen iets anders te ambiëren dan een nieuwe titel." Van Doren heeft minder hoop op een feestje dan ploegmaat Alexander Hendrickx. "Op stap gaan zit er zeker niet in", zegt hij. "We gaan er wel even van genieten." "We kunnen zeker nog stappen zetten richting Parijs. Er zijn wat verse gezichten bijgekomen en je voelt dat die groeien. Zolang we individueel groeien, zal het collectief ook groeien."

Van Dessel: "Wat een goed gevoel"

Arno Van Dessel mag zich opmaken voor zijn eerste Olympische Spelen met de Red Lions. "Wat een goed gevoel. We hebben naar dit moment toe gewerkt. En nu kunnen we ons al focussen op de Spelen." "Korea heeft het goed gedaan en hebben een laag blok neergezet. Maar we wisten op voorhand waar we aan toe waren. Op de counter probeerden ze gevaarlijk te zijn, maar we hebben een mature wedstrijd gespeeld, met veel geduld." "Na de 1-0 weet je dan dat zij moeten komen en krijgen wij meer ruimte, zo is het uiteindelijk toch nog 4-0 geworden."

De ploegmaats vertellen soms verhalen over hoe magisch het is in zo'n olympisch dorp. Dat maakt me alleen maar meer nieuwsgierig. Arno Van Dessel