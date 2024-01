Alexander Hendrickx blikt vooruit op België - Zuid-Korea: "Loophockey vermijden"

Toch speelde hij. "Met pijnstillers en ontstekingsremmers, maar dat wilde ik niet als excuus gebruiken. Ik wilde het EK winnen en het olympisch ticket afdwingen, want helaas niet gelukt is."

"In de laatste training voor het toernooi kreeg ik last van mijn linkerknie", onthult Alexander Hendrickx nu. "Ik had een ontsteking opgelopen."

"Nu komen ze met z'n tweeën vol op mij afgelopen, wat ruimte creëert voor mijn ploegmaats. Dat moeten we optimaal benutten, want de tegenstander kan niet iedereen afstoppen."

Na een rustpauze en de nodige oefeningen kan Hendrickx weer pijnvrij spelen. Morgen/vrijdag staat een olympisch ticket op het spel in de kwalificaties tegen Zuid-Korea.

"Het is een te duchten tegenstander, met een andere speelstijl. We moeten de bal in de ploeg houden, om te vermijden dat we hun loophockey moeten spelen."

"Als we ons beste spel spelen, moet dat lukken", weet de strafcornerspecialist.