Red Lion Antoine Kina moet verstek geven voor het olympisch kwalificatietoernooi

Als de nationale hockeymannen de komende zomer hun olympische titel willen verdedigen, moeten ze zich eerst plaatsen op het kwalificatietoernooi in Valencia (Spa).

Antoine Kina is in laatste instantie afgevallen. De middenvelder van landskampioen Gantoise ligt in de lappenmand met een hamstringblessure.

"Zijn afwezigheid is natuurlijk een verlies voor de ploeg", reageert bondscoach Michel van den Heuvel.

"Antoine is een fantastische speler, maar we hebben voldoende kwaliteit in de ploeg om zijn ontbreken op te vangen. Zijn blessure is ernstig en we wilden geen risico's nemen in de aanloop naar de Olympische Spelen."