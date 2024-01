Wordt 2024 het jaar van de Red Lions én de Red Panthers? "Twee medailles in Parijs, daar trainen we voor"

"We hebben met de Red Lions een sterker periode gehad waarin we alles wonnen. Nu was het even wat "minder". Dat heeft de groep wel weer hongering gemaakt om opnieuw voor het allerhoogste te gaan."

"Na de nederlaag tegen Nederland in de EK-finale heb ik mentaal toch even afgezien. Je denkt wel aan wat er beter gekund had. En soms is het ook nodig om te verliezen, zodat je uit je fouten kunt leren. Ik denk dat het een goeie leerschol geweest is."

Alexander Hendrickx: "Wij gaan altijd voor het hoogste, dan is het ook altijd een ontgoocheling wanneer je het niet haalt. Dat is ook geen schande, maar het is wel aan ons om opnieuw die voorsprong te pakken op de andere landen."

Geen gouden plak voor de Red Lions in 2023: zilver op het WK, brons op het EK en in de Hockey Pro League. Hoe groot was die teleurstelling?

"Wij focussen op onszelf. Laat de rest maar komen. We geloven in deze groep en hebben het vertrouwen dat we iedereen kunnen verslaan, ook Nederland. In onze laatste matchen is het altijd nipt geweest en ik denk dat zij ook niet heel graag meer tegen ons spelen."

"We zijn intussen de nummer 4 van de wereld. Ik vind dat we fameuze stappen gezet hebben, individueel en als team, en ik denk dat we momenteel ons beste niveau ooit halen. We trainen ontzettend hard, maar dat doen de andere landen natuurlijk ook."

Alix Gerniers: "Ik denk dat we dit jaar heel goed gepresteerd hebben. We speelden een goeie Pro League en een heel goed EK, waarin we verloren van Nederland dat nog altijd een tikkeltje beter is dan wij."

Voor de Red Panthers was er zilver op het EK na verlies in de finale tegen topfavoriet Nederland. Heeft dat toernooi de vrouwen gesterkt in hun overtuiging dat alles mogelijk is?

"We zijn het best gerangschikte team van alle landen die zich nog niet konden plaatsen, dus we zijn ook de topfavoriet. In principe moet het lukken."

Gerniers: "Januari is meteen een cruciale maand met dat kwalificatietoernooi. Het wordt moeilijk, maar we moeten ons wel kunnen plaatsen."

Voor jullie allebei is er binnenkort al meteen een superbelangrijke afspraak, met het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia. Was er dan nog tijd om kerst en nieuwjaar te vieren de voorbije dagen?

"Zo'n toernooi blijft wel zenuwslopend. Het wordt minder vanzelfsprekend dan iedereen denkt. Ik wil nog voorzichtig blijven, ook al heb ik veel vertrouwen in onze ploeg. Iedereen gaat zich helemaal geven. Ik geloof erin. En hopelijk kunnen we ons plaatsen voor de Olympische Spelen."

Ook de Red Lions zijn in Valencia de topfavoriet. Hoe kijkt een team dat al alles gewonnen heeft naar zo'n toernooi?



Hendrickx: "Zeker niet als een tussendoortje, want het is van moeten. We zullen ons in Valencia moeten plaatsen voor de Olympische Spelen. Onze eerste piek dit jaar is Valencia en onze tweede piek zal hopelijk in Parijs zijn."

"Wat de valkuilen zijn? Dat we het te licht opnemen, maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik heb vertrouwen in dit team. Ons plaatsen voor de Spelen is ons hoofddoel."