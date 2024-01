Nicolas De Kerpel is even geen international meer: "K*t, maar ik geef de Olympische Spelen niet op"

Vorige week zaterdag maakte bondscoach Michel van den Heuvel de 19 namen bekend die volgende week het olympisch kwalificatietoernooi spelen. Nicolas De Kerpel ontbreekt op de lijst met Red Lions.

"'s Vrijdags kwam de coach naar mij", legt Nicolas De Kerpel uit. "Hij legde uit dat 2 aanvallers zouden afvallen en hij jongeren de kans wilde geven om zich te tonen in Valencia."

"Dat was even kut voor mij", zegt de 30-jarige aanvaller, die niet helemaal uit de lucht viel.

"In het najaar heb ik niet mijn beste hockey gespeeld. Ik had wat last van stress, mijn rug speelde op en ik was ziek geweest."

"Op stage in Spanje heb ik weer goede wedstrijden gespeeld, maar toen was het kalf al verdronken", denkt De Kerpel.