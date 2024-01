Goed begonnen, maar nog niet gewonnen: wat moeten Red Panthers en Lions nog doen om Spelen te halen?

Winnen onze nationale ploegen die halve finale, dan zijn ze meteen zeker van een ticket voor de Olympische Spelen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze nog een laatste herkansing in de kleine finale, want alleen de eerste drie ploegen van het kwalificatietoernooi bemachtigen ook effectief een ticket voor Parijs.

Bij de Panthers is dat Groot-Brittannië, bij de Lions Zuid-Korea. (hieronder meer over de tegenstanders).

Zowel de Red Panthers als de Red Lions hebben zich al verzekerd van een plekje in de halve finales op het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia. Beide nationale ploegen deden dat ook als groepswinnaar.

"Het is een tegenstander die onze Red Panthers goed ligt. Op het voorbije EK hebben de Belgen al bewezen dat ze simpelweg de betere ploeg zijn en sinds de Spelen in Tokio heeft ons land ook nog maar een van zijn laatste vijf wedstrijden verloren tegen Engeland/Groot-Brittannië."

Op de Spelen in Rio leverde die combinatie nog een gouden medaille op. "Maar deze ploeg is niet meer de sterrenselectie van weleer", schetst Geerts.

Ter info: voor de Spelen wordt er onder de vlag van Groot-Brittannië deelgenomen, al is het verschil met de Engelse selectie miniem. Slechts twee Schotse en één Welshe speelster werden opgenomen in de bestaande selectie.

Onder het motto "een gewaarschuwd vrouw, is er twee waard" belichten we ook nog even de mogelijke valkuilen voor de Panthers.

"De Britten kunnen vooral verrassend uit de hoek komen met hun atypische 3-4-3-spelsysteem. De meeste ploegen spelen gewoon met vier in de defensie. Zij pakken het anders aan en proberen met heel veel positiewissels tussen de spitsen en het middenveld het verschil te maken."

De spilfiguren in die georganiseerde chaos zijn de aanvallende tandem Hannah French en Tessa Howard. "Dat zijn de gevaarlijkste pionnen in het degelijke elftal van de Britten, maar ik val voorlopig niet achterover van de kwaliteit", klinkt het bij Geerts.

"En - last but not least - moeten de Panthers ook nog opletten voor de meer dan degelijke strafcorner van Giselle Ansley. Maar eigenlijk zouden de Panthers zich gewoon niet mogen laten verrassen: niet op strafcorner, niet tijdens het spel."

Lukt het in eerste instantie toch niet voor de Panthers, dan krijgen onze Belgische hockeyvrouwen nog een herkansing in de kleine finale tegen de verliezer van het duel Spanje - Ierland, waar het dit toernooi al 0-0 tegen gelijkspeelde.