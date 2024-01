Commentator Floris Geerts zag Red Panthers ultieme revanche op het verleden nemen: "Mentaal staat het als een huis"

Mentaal staat het als een huis. Het zit echt goed in de hoofden: alsof de speelsters eindelijk beseffen dat ze niet zomaar de nummer vier van de wereld zijn of een EK-finale hebben gespeeld.

Deze prestatie stond in schril contrast met het verleden. Vroeger zag en voelde je de twijfel in de de Red Panthers-ploeg sluipen wanneer de druk hoog werd.

Ze is lang buiten strijd geweest en er waren wat twijfels rond haar prestaties bij de nationale ploeg, ook tegen Ierland had ze moeten scoren.

Te beginnen met uitblinker Ambre Ballenghien. Het was lang geleden dat ze écht belangrijke goals had gemaakt voor België, maar vandaag zette ze de Panthers met vier treffers op weg naar die ruime overwinning.

Daarnaast zag ik ook een renaissance op de strafcorner. Tegen Ierland kregen de Panthers er elf, maar geen enkele ging binnen. Vandaag scoorden ze vijf op vijf. Zo trek je de machine wel weer op gang, natuurlijk.



Wat ook opviel - al is dat misschien iets meer voor de hockey-nerds - was de rol van Emma Puvrez. Die was jarenlang de vaste aangeefster, maar vorig jaar verloor ze het vertrouwen in haar kunnen. En alsof ze de yips had, kwamen haar ballen niet meer aan.



Charlotte Englebert had die taak dan maar op haar genomen, maar toen die vandaag op de bank plaatsnam, waagde Puvrez zich weer aan de bal. Met ontegensprekelijk succes.