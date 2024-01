Red Panthers kunnen stugge Ierse muur op olympisch kwalificatietoernooi niet slopen

"Eigenlijk speelden we best een goeie wedstrijd", reageerde Emma Puvrez. "We hadden veel kansen, jammer dat we ze niet konden verzilveren. Maar het was nog maar de eerste match van het toernooi, op naar de volgende."

De volgende match wacht maandag al, tegen Zuid-Korea. "Het plan is om te blijven spelen en de kansen te creëren. Maar dan moeten we die kansen wel afmaken."