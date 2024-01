VIDEO: Red Panthers vastberaden om geen 3e keer op rij Spelen te missen: "Niet nog eens die teleurstelling"

In Rio en Tokio moesten ze nog van thuis toekijken, in Parijs willen de Red Panthers maar al te graag weer op de Olympische Spelen staan. De Belgische hockeyvrouwen zijn vastberaden dat het nu niet zal mislopen op het olympisch kwalificatietoernooi. "We zijn nu nummer 4 van de wereld. Er staat een totaal andere ploeg met zoveel extra wapens."

"Het blijft een van mijn mooiste toernooien." Barbara Nelen blikt nog altijd met veel plezier terug op de Spelen van Londen in 2012.



Ze is een van de weinige Red Panthers met olympische ervaring, want in 2016 en 2021 waren de Belgische hockeyvrouwen niet geplaatst voor de Spelen.

Een negatieve reeks waaraan de Panthers op het kwalificatietoernooi in Valencia een einde willen maken. Nelen is ervan overtuigd dat ze nu wel een ticket zullen bemachtigen voor Parijs.

"De ploeg die we nu hebben, is een heel andere ploeg. We praten er zelfs niet meer over in de groep, want veel meisjes hebben het niet eens meegemaakt. We geloven in onszelf."

Ook Alix Gerniers, die er als 18-jarige bij was in Londen, blaakt van het vertrouwen. "Het team van 4 jaar geleden kan je niet meer vergelijken met nu. We hebben op alle vlakken enorme stappen gezet."



"Die teleurstelling van de Spelen te missen willen we niet nog eens meemaken. We zullen er alles aan doen om de Spelen te bereiken. We gaan ervan uit dat we ons zullen plaatsen en terugkeren met een big smile."