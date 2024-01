Hongerige Red Lions reizen af naar olympisch kwalificatietoernooi: "Willen buitenwereld tonen dat we klaar zijn voor Spelen"

Volgende week strijden de Red Lions voor een ticket voor de Spelen in Parijs. De honger is groot bij de regerende olympische kampioen. "We zullen ons beste hockey proberen te spelen, dan zullen we weinig problemen hebben om ons te plaatsen", zegt topschutter Tom Boon.

3 jaar geleden kroonden de Belgische hockeymannen zich in Tokio tot olympisch kampioen. Toch moeten ze volgende week (13-21 januari) in Valencia vol aan de bak voor een ticket voor de Spelen in Parijs. "Het zou mooi zijn geweest als we automatisch geplaatst waren. Maar het is nu eenmaal het format en we zijn klaar voor het olympische kwalificatietoernooi", zegt Felix Denayer vastberaden. In het olympische kwalificatietoernooi zijn 8 landen onderverdeeld in 2 groepen. De Red Lions zitten in een haalbare poule met Ierland, Japan en Oekraïne. De 2 finalisten van het toernooi en de nummer 3 plaatsen zich voor de Spelen. "Iedereen denkt dat dat een formaliteit wordt, maar in sport is alles mogelijk", waarschuwt Tom Boon. "We zullen in Valencia gewoon proberen ons beste hockey te spelen. Als we dat doen, zullen we weinig problemen hebben."

Grote namen ontbreken in selectie

Topschutter Tom Boon is terug in de selectie, nadat hij op het EK vorige zomer nog verrassend naast de boot was gevallen. "Het geeft gewoon aan dat de ploeg aan het groeien is. Je moet je beste niveau halen om deel uit te maken van deze ploeg", zegt Boon daarover.



In tegenstelling tot Boon zijn Nicolas de Kerpel en Cédric Charlier niet geselecteerd voor het olympische kwalificatietoernooi.



"Het is nu niet meer de logische ploeg die gaat of alle namen die we kennen", zegt Florent Van Aubel. "Nu vallen er opnieuw 2 grote namen naast selectie. Dat wil enkel zeggen dat de ploeg heel sterk is."



We willen een statement maken op het olympische kwalificatietoernooi. Florent Van Aubel