Tom Boon keert terug in Belgische selectie voor olympisch kwalificatietoernooi hockey

Zowel de mannen als de vrouwen spelen van 13 tot 21 januari in Valencia om 3 olympische tickets.



De Red Lions zijn ingedeeld in een groep met Ierland, Japan en Oekraïne. Dat zijn op papier 3 teams die geen bedreiging mogen vormen. In de andere groep is Spanje het sterkste land.



De Red Panthers nemen het net als de mannen op tegen Ierland en Oekraïne, met daarnaast ook nog Zuid-Korea.