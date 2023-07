Geen EK is "verrassing" voor Tom Boon: "Twijfel over toekomst, maar neem nu geen beslissing"

Voor Tom Boon was zijn niet-selectie "een verrassing". "Ik had het niet echt verwacht", legt hij uit in een gesprek met onze redactie. "Ik heb weinig discussie gehad met de coach de vorige weken en ik dacht dat alles in orde was."

Boon steekt mee de hand in eigen boezem. Door een blessure en een gebrek aan trainingen noemt hij zijn prestaties in de Pro League "niet goed". "Maar ik heb in deze vakantieperiode fysiek wel stappen gezet en ben in vorm gekomen."

"De laatste weken op training waren volgens mij voldoende, maar ik heb nooit iets te horen gekregen dat dit of dat beter moest. Het was dus wel even moeilijk, ja. Ik was een beetje verbaasd."

"Al voelde ik ook wel iets en heb ik het ook aan de spelers gevraagd. Ze zeiden dat ik me geen zorgen hoefde te maken. Maar toen ik het vernam, was het even moeilijk. Het is ook nog heel vers."

Boon is 33 jaar. "We horen meer en meer dat we oud worden. Ik moet even tijd nemen om na te denken en om te kijken wat de mogelijkheden zijn", zegt hij over zijn toekomst als Red Lion.

"Of ik twijfel? Een beetje. Ik ben al 15 jaar bij deze ploeg en ik mis voor het eerst een selectie. Maar ik neem nu zeker geen beslissing."

"Ik heb wel veel berichtjes gekregen, ook van de coach en andere stafleden. Ik geloof dat ze nog in mij geloven, maar ik moet even kijken wat de mogelijkheden nog zijn voor de toekomst."