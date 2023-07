Tom Boon is grote afwezige in EK-selectie van Red Lions: "Toont aan dat er veel talent is"

Eind augustus wagen de Red Lions en Red Panthers hun kans op het EK hockey. Het huiswerk van de bondscoach bij de mannen, Michel van den Heuvel, is alleszins klaar. De grote afwezige in de selectie is Tom Boon. Ook Sébastien Dockier en Tanguy Cosyns ontbreken. Enkele youngsters zijn er wel bij.

Selectie Red Lions: L. Van Doren, V. Vanasch, G. Boccard, A. De Sloover, A. Hendrickx, L. Luypaert, E. Stockbroeckx, A. Van Doren, F. Denayer, JJ. Dohmen, A. Kina, A. Van Dessel, V. Wegnez, C. Charlier, N. De Kerpel, N. Onana, F. Van Aubel, W. Ghislain

"Veel jeugdspelers kloppen op de deur richting Parijs"

"Als je werkt met een grote groep met veel talent, is een selectie maken altijd lastig", begint Michel van den Heuvel zijn uitleg. "Zeker momenteel, want we hebben veel jeugdspelers die een toernooi verdienen en enorm op de deur kloppen richting Parijs." De bondscoach spreekt over "een uitgebalanceerde selectie". "Verjonging is enorm belangrijk. Het brengt verfrissing, snelheid en onbevangenheid in ons spel." "In Parijs willen we de lange periode met deze groep volmaken en in 2026 spelen we het WK in eigen land. Door die verfrissing zullen de 16 in Parijs anders zijn dan de 16 namen in Tokio." Tom Boon is er niet bij. "Dat was verschrikkelijk moeilijk", zegt de bondscoach over die keuze. "Hij heeft een enorme carrière gehad bij de Lions. Hij staat voor ongelofelijke goals. Ik heb nog nooit iemand gezien die zulke dingen kan." "Hij staat ook voor een bepaalde flair in onze groep, maar in dit proces is hij met zijn profiel buiten de ploeg gevallen." "Tom is ongelofelijk teleurgesteld. Hij heeft hier tijd voor nodig, maar hij is een ongelofelijke winnaar. Die zal hij ook gebruiken richting Parijs", sluit de bondscoach de deur nog niet helemaal.

Van Doren: "Ook de spelers die thuisblijven willen we trots maken"

"Bij zo'n bekendmaking van de selectie voel je toch altijd dat het grote moment dicherbij komt", vertelt sterkhouder Arthur Van Doren zo'n drie weken voor het EK. "We raken stilaan in vorm." "Met mij persoonlijk gaat het ook goed na wat blessureleed. Ik sta met de glimlach op het veld en ben topfit voor een volledig toernooi." Wat vindt hij van deze EK-selectie? "Wij werken elke dag met een groep van 24 spelers, dus voor ons komen sommige van de talenten niet echt als een verrassing. Ik denk dat dit een mooie groep is om mee naar Mönchengladbach te reizen." Tom Boon is er niet bij, een verrassing? "Voor elke speler die er wel of niet bij is, kan je een mooie case maken. Hij heeft 15 jaar lang een grote rol gespeeld in het team dus ik snap dat het een verrassing is voor de buitenwereld. Maar dat toont ook aan dat er talent is en dat die talenten ook kansen krijgen op een EK. Dat is mooi. Je moet soms moeilijke keuzes maken, dat betekent alleen maar dat er veel kwaliteit is. Dat is sport." "Dit wil niet zeggen dat hij geen deel meer is van deze groep. We zien onszelf als een groep van 24 spelers. We zullen aan de jongens die thuisblijven laten zien dat we er 110 procent voor gaan. Ook hen willen we trots maken." "Ik denk dat dit niet fijn is voor hem. Maar het EK is niet het grootste doel, dat is Parijs. Misschien is hij er dan weer bij en begint hij als een betere speler aan de voorbereiding op de Spelen."

Na de nederlagen tegen Nederland werden bepaalde zaken niet meer met de mantel der liefde bedekt. Die hebben we open en bloot besproken.

Niet alleen de Europese titel staat op het spel. Winnen betekent ook een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen. "Dat is een extra motivatie, maar die hebben wij eigenlijk niet nodig. We zijn oud en wijs genoeg om te weten dat je een toernooi niet mag beginnen met meteen zo'n einddoel in je hoofd."

"Een EK winnen is heel erg lastig. We kijken uit naar de test en dan kijken we wel wat er aan het einde aan vasthangt."

"Ik weet niet of we topfavoriet zijn. Heel wat landen hebben een inhaalslag gemaakt dus we zijn soms toch terug meer de underdog. Dat is fijn. We zijn ambitieus, maar ook realistisch. We spelen in de groep tegen Engeland en Spanje. Dat zijn twee toplanden die graag van België willen winnen."

Hebben de twee nederlagen tegen Nederland in juni iets veranderd bij de Lions? "Ik denk dat je jezelf altijd in vraag moet stellen. Daar zijn die momenten goed voor. We hebben veel dingen opnieuw onder een vergrootglas gelegd. Alle teams verliezen wel eens, het gaat er net om hoe je daarmee omgaat. Op zulke momenten worden bepaalde dingen niet meer met de mantel der liefde bedekt. En die kunnen we dan open en bloot bespreken. Daar is ruimte voor. Wat we besproken hebben, is niet zo belangrijk voor de buitenwereld, vind ik. We willen daar sterker uitkomen."

Onana: "De eerste selectie voor zo'n toernooi is natuurlijk speciaal"