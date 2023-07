Jonge Red Lions en Red Panthers verliezen hun EK-finales tegen Duitsland

Gastland Duitsland te sterk voor jonge Red Lions

De jonge Belgische hockeymannen kregen in hun finale gastland Duitsland tegenover zich. Een heruitgave van het affiche in de groepsfase, waarin ons land met 3-2 won.



De Red Lions hadden eerder in de halve finale Nederland naar huis gestuurd met 3-2 in de shoot-outs, na een 2-2-stand in de reguliere speeltijd. Duitsland bleek dan weer een maatje te groot voor Spanje met 8-6.



Hoewel Belgie na een kwartier spelen op achterstand kwam, hing Charlie Langendries de bordjes niet veel later opnieuw gelijk met een listig doelpunt.



Toch bleef de thuisploeg in grote delen van de partij de dominante ploeg en klom het op een 3-1-voorsprong. De 3-2 van Larry Fauchey diende enkel nog als een doekje voor het bloeden.



Zo sluiten de jonge hockeymannen hun EK af met een zilveren medaille. Al mogen ze met opgeheven hoofd terugkijken op hun toernooi. In de groepsfase was ons land oppermachtig met vier zeges in evenveel duels.



Zo versloegen ze Schotland (8-1), Ierland (8-0), Duitsland (3-2) en Oostenrijk (2-0) en kroonden ze zich tot groepswinnaar vóór Duitsland, dat in de finale nu dus te sterk bleek.