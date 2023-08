De bal valt plots voor de stick van De Kerpel, maar hij is te verrast om ook te scoren. Dit was een grote kans op een zesde Belgische goal.

Op een tegenaanval kan Cédric Charlier ontsnappen. Hij kan niet anders dan uithalen met zijn backhand en Rafi is goed uitgekomen. Geen 6-1.

Plots gaat het snel. Een snelle Belgische aanval wordt puik afgewerkt door Onana. De Belgische spits ramt de bal in de korte hoek: 5-1.

Alexander Hendrickx neemt de strafbal dankbaar in ontvangst en sleept de bal proper in de hoek: 4-1. De Spaanse doelman had geen schijn van een kans.