Wereldkampioen Duitsland deelt tik uit aan Nederland op EK hockey

Duitsland had in zijn eerste groepsmatch een 3-1-voorsprong nog uit handen gegeven tegen Wales. De 3-3 was een schok voor de wereldkampioen, die met het mes tussen de tanden begon tegen Nederland.



Na precies 1 minuut en 1 seconde opende Weigand de score en na 5 minuten had Wellen de Duitse voorsprong al verdubbeld. Nederland stond erbij en keek ernaar en dook bij de rust de kleedkamer in met een 3-0-achterstand.



Ook na de rust kon Nederland de bakens niet verzetten en zo droop Oranje af in een zinderend stadion in Mönchengladbach. De groepswinst lijkt wer weg voor Nederland. Als België zijn groep wint, dan lonkt een duel met Nederland in de halve finales.