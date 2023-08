Red Lions buigen 3-1 om in 3-5-zege na indrukwekkend derde kwart tegen Engeland

De Belgische hockeymannen hebben op het EK in Mönchengladbach hun eerste opdracht gewonnen. Tegen Engeland zag het er even benard uit bij een 3-1-achterstand, maar de Lions waren in de tweede helft ontketend. Ze gingen erop en erover: van 3-1 naar 3-5. Maandagavond spelen ze tegen Spanje.