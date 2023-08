Dominante Red Lions zetten ook Oostenrijk vlot opzij, al scoren ze nu maar 3 keer

Hendrickx schiet snel 2 strafcorners binnen

De Red Lions waren vooraf al zeker van de halve finales. Tegen Engeland (3-5) en Spanje (5-1) vielen telkens 5 doelpunten. Die tegenstanders waren sterker dan het Oostenrijk, de nummer 19 van de wereld.



Iedereen verwachtte dan ook veel Belgische goals. Die vielen aanvankelijk ook. Na 5 minuten had Hendrickx al een strafcorner binnengeknald. Dat lukte Luypaert enkele minuten later niet, waarna Hendrickx op het eind van het 1e quarter nog eens toonde hoe het moest. Tussendoor had Van Doren ook een Oostenrijkse strafcorner gestopt.



De Belgen waren heel de match baas. Ze speelden gecontroleerd en pakten af en toe uit met een versnelling, wat telkens gevaar opleverde.



In het 2e quarter zorgde een Braxgata-duo voor de derde Belgische goal: Luypaert bediende Onana, die de bal knap in doel devieerde.



De Oostenrijkers hadden op dit toernooi nog niet gescoord, maar braken die ban voor de rust. Het ging niet om een uitgespeelde kans, maar de inzet van Losonci ging ongelukkig via de stick van Van Dessel met een boogje over de uitgelopen Van Doren, die voor de gelegenheid doelman Vanasch verving.