Olympische droom weer springlevend: Red Panthers scoren 10 keer tegen Zuid-Korea op kwalificatietoernooi

Barbara Nelen dribbelt zich voorbij enkele Zuid-Koreaanse obstakels een weg naar het doel. De ervaren Panther komt in een uitstekende schietpositie, maar probeert de bal onzelfzuchtig toch nog af te leggen. Een verkeerde keuze, want het gevaar is zo geweken. Hoewel Nelen in elke situatie haar nut heeft, kan ze maar moeilijk verstoppen dat ze geen rasechte spits is.