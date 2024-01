Red Panthers hebben geen kind aan zwak Oekraïne en staan op één zege van de Olympische Spelen

di 16 januari 2024 18:47

België einde 13 - 0 Oekraïne

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Valencia hebben de Red Panthers in hun laatste groepsmatch gehakt gemaakt van een slap Oekraïne. De Belgische hockeyvrouwen zijn daarmee zeker van hun stekje in de halve finales en moeten nu nog één keer winnen om het felbegeerde olympische ticket binnen te rijven.

Voor Vorst, voor vrijheid, voor de halve finales en misschien zelfs voor groepswinst.

De Belgen bombardeerden hun laatste groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi meteen met een doelpunt. De onvermijdelijke Ambre Ballenghien zette na luttele minuten al de toon met een echt spitsengoaltje. Spoiler: het zou de eerste van velen worden voor topscoorder Ballenghien en de Belgen, die duidelijk beseften dat het doelpuntensaldo vanavond van groot belang zou zijn voor groepswinst. Toch konden onze landgenoten die lijn niet meteen doortrekken in het eerste kwart. Wanneer het niet botste op de defensieve muur van Oekraïne, dan deed het dat wel op zijn uitstekende doelvrouw.

Maar dat was slechts uitstel van executie, zo bleek.



Ballenghien was opnieuw de uitblinker bij de Belgen.

De bondscoach Raoul Ehren schudde zijn ploeg in de eerste pauze wakker met een preekje en vroeg zijn team daarna om veel sneller op zoek te gaan naar strafcorners. En dat moest je onze landgenoten - die gisteren vijf op vijf scoorden - geen twee keer vragen. In het tweede kwart versierden ze de ene na de andere strafcorner. De eerste zeven keer ging het verkeerd, maar daarna begon de machine genadeloos te draaien. Er vlogen er uiteindelijk nog vier binnen. Bent u nog mee? De teller staat inmiddels op 5-0. Gisteren grapten de Belgen nog dat ze vandaag beter wilden doen dan hun recordzege tegen Zuid-Korea (11-1). En wat enkelen onmogelijk waanden, werd zowaar werkelijkheid na een walk-over na de rust. Op zoek naar de groepswinst en een uitstekende uitgangspositie in de halve finale dikten de Red Panthers hun doelpuntensaldo nog aan tot 13-0. Een nieuwe recordoverwinning na de recordoverwinning van gisteren. Ter info: Winnen ze in de halve finale dan is het olympische spook definitief verjaagd, anders krijgen ze nog een laatste kans in de kleine finale. Enkel de top drie stoot door naar Parijs.

De doelpuntenmakers: 4' Ballenghien 1-0

13' Gerniers 2-0

26' Vanden Borre 3-0

30' Ballenghien 4-0

30' Ballenghien 5-0

31' Struijk 6-0

33' Puvrez 7-0

45' Vanden Borre 8-0

46' Ballenghien 9-0

47' Ballenghien 10-0

48' Englebert 11-0

56' Mariën 12-0

60' Blockmans 13-0



Ambre Ballenghien: "Het was een schitterende prestatie van ons team. We mogen van deze speciale overwinning genieten, maar het échte werk begint later deze week pas. We kijken er echt naar uit om ons olympisch doel na te jagen. Het is ook mooi dat er zó veel Belgische supporters aanwezig zijn. Voor hen willen we mooie doelpunten maken en nog veel overwinningen boeken."