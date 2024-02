EK hockey indoor: Belgen botsen op sterk Duitsland in halve finale

De Belgische nationale ploeg is er niet in geslaagd om de finale te bereiken op het Europees kampioenschap indoorhockey in Leuven. De Belgen moesten in de halve finales hun meerdere erkennen in Duitsland (FIH-6).

Tegen Duitsland moesten de Belgen het doen zonder sterspeler Philippe Simar, die zich had geblesseerd in de laatste groepsmatch tegen Oekraïne. Toch hielden de Belgen lang uitzicht op de finale in eigen land.

Dankzij goals van Dykmans, Hawaux, Langer en Magnant staken de Belgen hun hand uit naar de zege, maar met twee goals kon Duitsland de scheve situatie nog rechtzetten: 4-5.

Zondag om 12.30 uur speelt België voor het brons tegen de verliezer van de andere halve finale tussen Oostenrijk en Polen. België veroverde twee keer eerder een medaille op het EK indoor: zilver in 1976 en in 2018 in Antwerpen.