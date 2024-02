Red Lion Victor Wegnez zwaait Racing na zes jaar dienst uit: "Mijn hart zal altijd zwart en wit zijn"

Einde van een tijdperk voor Victor Wegnez. De 28-jarige Red Lion, die zich in Tokio tot olympisch kampioen kroonde, nam op zijn Instagram afscheid van zijn club Racing. "Na zes jaar is het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan en te blijven groeien", schrijft Wegnez.

Tijd voor iets nieuws voor Victor Wegnez. De 28-jarige Red Lion verlaat na zes jaar Racing op het einde van het seizoen.

"Na zes jaar bij Racing is het tijd voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan en te blijven groeien", vertelt Wegnez op zijn Instagram. Het is nog niet duidelijk bij welke club hij aan de slag zal gaan.

"Ik heb niet genoeg woorden om te zeggen hoe dankbaar ik ben voor alles wat de club me heeft gegeven en hoe erg ik de club zal missen. Mijn hart zal altijd zwart en wit zijn. We hebben nog vier maanden om alles te geven en samen tot de laatste seconde te vechten om hopelijk een nieuwe mooie pagina te schrijven in de geschiedenis van Racing."

De middenvelder, die zich met de Red Lions in Tokio tot olympisch kampioen kroonde, trad eerder aan voor Daring (2014-17) en Dragons (2017-18). Met Racing kroonde Wegnez zich in 2022 tot Belgisch kampioen, de eerste landstitel voor de club sinds 1941.

Vorig seizoen eindigde de Ukkelse club op de derde plaats in de Euro Hockey League, de meest prestigieuze clubcompetitie.

Racing staat momenteel op de zevende plaats in de ION Hockey League. De laatste negen speeldagen van de reguliere competitie vinden plaats tussen 3 maart en 28 april. De play-offs en play-downs gaan begin mei van start.