Scans in Noorwegen tonen aan: Antonio Nusa is volledig fit, maar wat betekent dat voor recordtransfer?

Goed nieuws voor Club Brugge en Antonio Nusa. Nieuwe scans in Noorwegen tonen aan dat de aanvaller, die een recordtransfer naar Brentford (voorlopig) zag afspringen, geen significante medische problemen heeft. Maar betekent dat ook dat de deal nu zal doorgaan?

Daarom kwam er een 'second opinion' rond de toestand van Nusa in zijn (neutrale) thuisland Noorwegen.

Het was zonder twijfel een van de meest bizarre plotwendingen in de voorbije wintermercato. Toptalent Antonio Nusa leek de nieuwe recordtransfer van de Belgische competitie te worden. Club Brugge bereikte daarover een akkoord van 37 miljoen euro met Brentford. Alleen: na de medische testen zetten de Engelsen plots het licht op rood voor de transfer, omdat ze twijfels hadden bij de medische toestand van Nusa. Vooral een probleem aan de knieën baarde naar verluidt zorgen.

Nusa is volledig fit bevonden. Van letsels die zijn toekomst als voetballer in gevaar brengen is er allerminst sprake.

Of dat ook betekent dat de recorddeal met Brentford doorgaat? Dat valt nog af te wachten. De positieve uitkomst wil niet zeggen dat de Premier League-club nu juridisch verplicht is om de princiepsovereenkomst van eind januari ook in te lossen.

Alle betrokken partijen zetten de onderhandelingen nu verder. Of springt er straks nog een andere geïnteresseerde in de dans?

Sowieso zal het nieuws voor meer rust zorgen in het hoofd van Nusa, die sinds de problemen rond de transfer ontbrak in de selectie van Club Brugge.