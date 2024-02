Toegang verboden, achter deze deur bouwt Wout van Aert aan het perfecte wielerpak voor olympisch succes

"We proberen de renner te omwikkelen met de meest aerodynamische stoffen", vertelt CEO Danny Segers in VRT NWS laat.

Na 50 of 60 keer in tijdritpositie wordt een renner moe. Met een pop kunnen we de pakken veel vaker uittesten.

Na 50 of 60 keer in tijdritpositie wordt een renner moe. Met een pop kunnen we de pakken veel vaker uittesten.

Om die pakken perfect op maat te kunnen ontwerpen - elke millimeter te veel betekent tijdverlies - laat Belgian Cycling levensgrote poppen maken van Evenepoel en Van Aert.



Gisteren was het aan Van Aert om zijn lichaam te laten omgieten in een paspop. "We scannen de renner en gieten hem in een 3D-figuur", legt Segers uit.



"Op die manier kunnen we een pak veel vaker uittesten dan met de renner alleen. Na 50 of 60 keer in tijdritpositie wordt hij moe."