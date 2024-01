IN BEELD - In deze wielershirts trekt de Belgische selectie naar de Spelen: "Een uiting van verbondenheid"

Lotte Kopecky en co weten wat ze in Parijs mogen aanmeten. Vandaag maakte Team Belgium en Belgian Cycling - in samenwerking met Bioracer - de olympische truitjes voor de wielerdelegatie bekend.

"Bij het creëren van The Embrace stond eenheid centraal, geïnspireerd door het nationale motto: 'Eendracht maakt macht'", klinkt het in een persbericht.

"Dit krachtige symbool van verbinding wordt belichaamd door twee armen in de kleuren van de Belgische vlag die elkaar omhelzen, een geste die triomf en troost omvat. Het geel staat voor licht, kracht, en vooral de wil om uit te blinken in de sport. Together, We Are Team Belgium!"

"Dit wielershirt is een uiting van eenheid en kracht. Het combineert het iconische 'Belgian Blue' met de Olympische ringen, gehuld in de kleuren van de Belgische vlag. Een eerbetoon aan het rijke erfgoed van het Belgische wielrennen, waarbij de herkenbare blauwe kleuren een krachtige link leggen met de authenticiteit en het succes van de Belgische wielergeschiedenis."