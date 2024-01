Wat een beest! Meesterlijke Lotte Kopecky pakt in nauwelijks een halfuur 2 gouden medailles op EK

za 13 januari 2024 20:16

Lotte Kopecky was de sterkste in de puntenkoers én de afvalling.

Fenomenaal, ongezien, waanzinnig: het blik superlatieven mag opengetrokken worden voor Lotte Kopecky, want onze landgenote heeft in nauwelijks een halfuur tijd 2 gouden medailles veroverd op het EK baanwielrennen. Na een slopende puntenkoers had ze nog energie over om iedereen in de vernieling te rijden in de afvalling. Weergaloos.

Het beloofde een zware maaltijd te worden zaterdagavond voor Lotte Kopekcy, want onze landgenote had in Apeldoorn zowel de puntenkoers als de afvalling op haar menu gezet. Een zware brok, maar Kopecky bewees andermaal dat ze wel wat kan verteren. In de puntenkoers, 25 km of 100 rondjes waarbij om de 10 rondes 10 punten te sprokkelen zijn, zette Kopecky al de toon. Ze koerste alert voorin en grabbelde tussendoor op de juiste momenten de punten mee. De Noorse Anita Yvonne Stenberg bleek de hardste noot om te kraken, maar ook zij moest zich uiteindelijk neerleggen bij het meesterschap van Kopecky. In de eindafrekening telde onze landgenote 5 punten meer dan Stenberg. Het brons was voor de Tsjechische Jarmila Machacova. Voor Kopecky was het de 2e Europese titel in de discipline waarin ze ook al tweevoudig wereldkampioene is. En alsof dat nog niet genoeg was, peuzelde onze landgenote nauwelijks enkele minuten later ook nog eens de tegenstand met huid en haar op in een moordende afvalling, waarbij de laatste om de 2 rondjes afvalt. Slechts één keer speelde Kopecky met vuur, om daarna autoritair post te vatten in de spits van de wedstrijd. De Duitse Lea Lin Teutenberg bleef als laatste over, maar werd door Kopecky met een vernietigende demarrage uit het wiel geknald. Kopecky telt daarmee al 3 Europese titels en 2 wereldtitels in de afvalling. Fenomenaal.

Bekijk de finale van de puntenkoers: