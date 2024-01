Geen medaille voor Lotte Kopecky in het omnium: "Ik ben ook maar een mens"

Lotte Kopecky heeft België - voorlopig - geen 3e medaille kunnen schenken op het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Ze eindigde uiteindelijk 7e na een wisselvallig omnium. "Vandaag was een ontgoochelende dag, maar daar kan ik me wel bij neerleggen."

Een 9e en 8e plaats in de scratch en de temporace tijdens de middagsessie, maar wel winst in de afvalling, gevolgd door een 7e plaats na de puntenkoers.

Al blijven de eerste 2 onderdelen van het omnium niet de meest favoriete van Kopecky.

“De temporace is een gokspel om je inspanning op het juiste moment te timen. Bij mij was die vandaag net iets te vroeg. In de scratch is 9e al beter dan wat het geweest is, maar nog niet goed genoeg.”

Een ijzersterke prestatie op de afvalling was dan wel weer zeker goed genoeg.

“Daar had ik een heel goed gevoel, dat gaf me ook vertrouwen voor de puntenkoers. Alleen gebeurt die valpartij net als iedereen wat kapot begint te zitten en dan komt normaal mijn sterkte naar boven."

"Door die neutralisatie kan iedereen dan wat herstellen. Ik geloofde nog in het podium, maar na die valpartij wist ik dat het heel moeilijk zou worden.”