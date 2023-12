Lotte Kopecky voert Belgische selectie aan voor het EK baanwielrennen in Apeldoorn

Met de Leading Lady van het Belgische wielrennen op kop. Vandaag maakte Belgian Cycling de selectie bekend voor het nakende EK baanwielrennen in Nederland. Zo komt ook Lotte Kopecky weer in actie op de piste. Verder zijn er nog elf mannen en zeven vrouwen geselecteerd.

De kogel is door de kerk: Team Belgium trekt met negentien renners naar de Europese kampioenschappen baanwielrennen van volgende maand in het Nederlandse Apeldoorn (10-14 januari).

Speerpunt in de selectie is kersvers Sportvrouw van het Jaar Lotte Kopecky, die begin dit jaar in het Zwitserse Grenchen Europees goud veroverde in de afvalling en brons in het omnium.

Naast Kopecky maken Katrijn De Clercq, Febe Jooris, Marith Vanhove en Lani Wittevrongel deel uit van het team. Ook drie sprintsters mogen naar Nederland: Nicky Degrendele, Valerie Jenaer en Julie Nicolaes. Sara Maes werd aangeduid als reserve.

Bij de mannen gaat het om Tuur Dens, Lindsay De Vylder, Robbe Ghys, Jules Hesters, Gianluca Pollefliet, Fabio Van den Bossche, Milan Van den Haute en Noah Vandenbranden. Runar De Schrijver, Tjörven Mertens en Mathijs Verhoeven werden geselecteerd voor de sprint, Thibaud Bernard is de reserve van dienst.