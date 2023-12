Alweer een trofee erbij: Lotte Kopecky wint ook het Vlaams Sportjuweel

Lotte Kopecky blijft de trofeeën binnenrijven deze eindejaarsperiode. De wereldkampioene wielrennen heeft nu ook het Vlaams Sportjuweel voor Beste Topsportprestatie van het jaar ontvangen. Voor Kopecky is het al de 4e grote sportprijs dit najaar.

Het Vlaams Sportjuweel is een trofee die uitgereikt wordt door de Vlaamse overheid. De prijs bekroont een Vlaamse sporter die in het voorbij jaar een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of een punt zette achter een rijkgevulde carrière. Een atleet kan de trofee slechts één keer winnen.

Dit jaar gaat de trofee naar Lotte Kopecky, die een heel wielerseizoen lang dominant was in verschillende disciplines. Kopecky won de Ronde van Vlaanderen, schitterde in de Tour de France Femmes en kroonde zich als klap op de vuurpijl tot wereldkampioene op de weg.

Daarnaast schitterde de 28-jarige wielrenster ook op de piste. Op het EK baanwielrennen pakte ze goud op de afvalling en brons in het omnium. Op het WK baanwielrennen deed ze daar nog 3 medailles bovenop: goud in de puntenkoers en de afvalling en opnieuw brons in het omnium.

Voor Kopecky is het al de 4e grote sportprijs dit najaar. Eerder kreeg ze al de Flandrien en de Kristallen Fiets. Afgelopen zondag werd ze ook verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.