Jasper Philipsen en Lotte Kopecky verkozen tot Flandriens van het Jaar, Van der Poel is internationale laureaat

clock 22:10 22 uur 10. Jasper Philipsen is Flandrien van het Jaar. Bij de mannen is het deze keer niet Remco Evenepoel die in de prijzen viel, wel Jasper Philipsen. De internationale zegekoning van het afgelopen wielerseizoen werd door zijn collega's verkozen tot Flandrien van het Jaar. De spurtbom van Alpecin-Deceuninck boekte 19e ritoverwinningen in 2023. . Jasper Philipsen is Flandrien van het Jaar Bij de mannen is het deze keer niet Remco Evenepoel die in de prijzen viel, wel Jasper Philipsen. De internationale zegekoning van het afgelopen wielerseizoen werd door zijn collega's verkozen tot Flandrien van het Jaar. De spurtbom van Alpecin-Deceuninck boekte 19e ritoverwinningen in 2023.



clock 21:46 21 uur 46. Ik herinner me dat ik enkele jaren geleden nog tussen mijn kader hing tijdens de Ronde om überhaupt te kunnen volgen. En dit jaar gewoon kunnen wegrijden, dat was echt zeer mooi. Lotte Kopecky. Ik herinner me dat ik enkele jaren geleden nog tussen mijn kader hing tijdens de Ronde om überhaupt te kunnen volgen. En dit jaar gewoon kunnen wegrijden, dat was echt zeer mooi. Lotte Kopecky

clock 21:40 21 uur 40. Serge Pauwels mag de garnaalkroketten proeven: "Blij dat ik nu geen coureur meer ben". Serge Pauwels mag de garnaalkroketten proeven: "Blij dat ik nu geen coureur meer ben"

clock 21:33 21 uur 33. Lotte Kopecky is de Flandrienne van het Jaar: "Heel leuk gevoel als het zo makkelijk gaat". Lotte Kopecky is de Flandrienne van het Jaar: "Heel leuk gevoel als het zo makkelijk gaat"

clock 21:32 21 uur 32. Belgische topsportvrouwen wensen Kopecky proficiat: "Blijf recht, want vallen is voor judoka’s". Belgische topsportvrouwen wensen Kopecky proficiat: "Blijf recht, want vallen is voor judoka’s"

clock 21:31 21 uur 31. Lotte Kopecky is Flandrienne van het Jaar. De Leading Lady van het Belgische wielrennen mag voor de tweede keer het podium betreden. Voor de vierde keer op een rij is de Lotte Kopecky verkozen tot Flandrienne van het Jaar. Met een wereldtitel op de weg, winst in de Ronde van Vlaanderen en een verrassende 2e plaats in de Tour ziet Kopecky haar wonderjaar nog maar eens verzilverd worden in een prijs. Onze landgenote won eerder al de Kristallen Fiets. . Lotte Kopecky is Flandrienne van het Jaar De Leading Lady van het Belgische wielrennen mag voor de tweede keer het podium betreden. Voor de vierde keer op een rij is de Lotte Kopecky verkozen tot Flandrienne van het Jaar.



Met een wereldtitel op de weg, winst in de Ronde van Vlaanderen en een verrassende 2e plaats in de Tour ziet Kopecky haar wonderjaar nog maar eens verzilverd worden in een prijs. Onze landgenote won eerder al de Kristallen Fiets.

clock 21:30 21 uur 30. Ewoud Vromant mag garnaalkroketten draaien: "Leven is als een kroket, je moet zelf de vulling toevoegen". Ewoud Vromant mag garnaalkroketten draaien: "Leven is als een kroket, je moet zelf de vulling toevoegen"

clock 21:26 21 uur 26. Herinneringen ophalen aan het topjaar van Mathieu van der Poel: "Als wereldkampioen moet je je tonen". Herinneringen ophalen aan het topjaar van Mathieu van der Poel: "Als wereldkampioen moet je je tonen"

clock 21:25 21 uur 25. Een woord van dank van Mathieu van der Poel: "Onvergetelijk seizoen". Een woord van dank van Mathieu van der Poel: "Onvergetelijk seizoen"

clock 21:22 21 uur 22. Ik heb het Mathieu meteen na het WK gezegd: nú moet het moeilijkste jaar nog komen. Adrie van der Poel. Ik heb het Mathieu meteen na het WK gezegd: nú moet het moeilijkste jaar nog komen. Adrie van der Poel

clock 21:16 21 uur 16. Internationale Flandrien: MVDP. Ook Mathieu van der Poel valt in de prijzen in Oostende. De Flandrien van het Jaar kan hij niet worden, maar de Internationale Flandrien natuurlijk wel. De Nederlander die dit seizoen twee monumenten en het WK won, blijft in de telling voor Tadej Pogacar. . Internationale Flandrien: MVDP Ook Mathieu van der Poel valt in de prijzen in Oostende. De Flandrien van het Jaar kan hij niet worden, maar de Internationale Flandrien natuurlijk wel. De Nederlander die dit seizoen twee monumenten en het WK won, blijft in de telling voor Tadej Pogacar.

clock 21:15 21 uur 15. Kopecky in de gele trui tijdens de Tour van 2023

clock 21:15 21 uur 15. Sep Vanmarcke mag garnalen pellen: "Koers is mooi, maar ook een harde wereld". Sep Vanmarcke mag garnalen pellen: "Koers is mooi, maar ook een harde wereld"

clock 21:10 21 uur 10. De Vonk van het Jaar: Lotte Kopecky op de Tourmalet. De Vonk van het Jaar: Lotte Kopecky op de Tourmalet

clock 21:09 21 uur 09. Vonk van het Jaar. Een stralende Lotte Kopecky mag een eerste keer - maar niet de laatste keer? - naar het podium wandelen. De Belgische kopvrouw krijgt de Vonk van het Jaar uitgereikt. Dat is de prijs voor hét moment van het afgelopen wielerjaar. Kopecky kende veel hoogtepunten op haar fiets, maar haar Tour de France - en vooral de beruchte rit bovenop de Tourmalet - bezorgde het meeste mensen kippenvel. . Vonk van het Jaar Een stralende Lotte Kopecky mag een eerste keer - maar niet de laatste keer? - naar het podium wandelen. De Belgische kopvrouw krijgt de Vonk van het Jaar uitgereikt. Dat is de prijs voor hét moment van het afgelopen wielerjaar. Kopecky kende veel hoogtepunten op haar fiets, maar haar Tour de France - en vooral de beruchte rit bovenop de Tourmalet - bezorgde het meeste mensen kippenvel.



clock 21:00 21 uur . Fleur Moors, Alec Segaert en Thibaut Van Damme zijn de Flandriens van de Toekomst. Fleur Moors, Alec Segaert en Thibaut Van Damme zijn de Flandriens van de Toekomst

clock 20:54 20 uur 54. Flandriens van de Toekomst. Er is ook oog voor de jeugd op het Gala van de Flandrien. Nieuweling Thibaut Van Damme, juniore Fleur Moors en belofte Alec Segaert - die al tweede werd op het BK bij de profs - mogen de prijs van Flandrien van de Toekomst in ontvangst nemen. Voor Segaert is het al de tweede keer dat hij deze trofee wint. . Flandriens van de Toekomst Er is ook oog voor de jeugd op het Gala van de Flandrien. Nieuweling Thibaut Van Damme, juniore Fleur Moors en belofte Alec Segaert - die al tweede werd op het BK bij de profs - mogen de prijs van Flandrien van de Toekomst in ontvangst nemen. Voor Segaert is het al de tweede keer dat hij deze trofee wint.

clock 20:52 20 uur 52. Mooi eerbetoon aan drievoudig wereldkampioen Sagan en olympisch kampioen Van Avermaet. Mooi eerbetoon aan drievoudig wereldkampioen Sagan en olympisch kampioen Van Avermaet

clock 20:48 20 uur 48. José De Cauwer gaat op jacht naar garnalen: "Beetje zoals in de koers, de kleintjes moeten er van tussen". José De Cauwer gaat op jacht naar garnalen: "Beetje zoals in de koers, de kleintjes moeten er van tussen"