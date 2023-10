Evenepoel en Kopecky hebben er weer Kristallen Fiets bij, Zweetdruppel voor Van Hooydonck

De minste spanning was er bij de vrouwen, want wie twijfelde eraan dat Lotte Kopecky voor het 4e jaar op een rij in de prijzen zou vallen na haar wonderjaar?



Met een wereldtitel op de weg en onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen - om van haar 2e plaats in de Tour nog maar te zwijgen - smukte Kopecky haar palmares danig op in 2023.

Ook Remco Evenepoel kon zowel een regenboogtrui als een monument winnen, met Luik-Bastenaken-Luik en het WK tijdrijden. Toch verwachtte hij zelf de nodige concurrentie van groene trui Jasper Philipsen.

Uiteindelijk won Evenepoel met bijna 300 punten voorsprong op Philipsen. "Hier en daar wordt er gezegd dat het niet mijn beste seizoen was, wat toch altijd pijn doet", zei Evenepoel. "Maar ik heb in alle koersen altijd het maximale van mezelf gegeven."

De prijs voor de beste helper van het seizoen, de Kristallen Zweetdruppel, ging naar een ex-renner. Nathan Van Hooydonck was een cruciale schakel in het Toursucces van Jonas Vingegaard, maar hij moest door een hartprobleem (dat aan het licht kwam door een auto-ongeluk) zijn carrière opgeven.



Staan nog aan het begin van hun carrière: de winnaars in de categorie Belofte van het Jaar. Bij de vrouwen ging de eer naar Julie De Wilde, die onder meer brons veroverde op het WK bij de beloften. William Lecerf maakte indruk in de Ronde van de Toekomst en won als klap op de vuurpijl de Ronde van Lombardije bij de beloften.