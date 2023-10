Patrick Lefevere na "duidelijk statement" van Remco Evenepoel: "Ja, ik was blij"

"Ik ben een beetje moe", gniffelde Patrick Lefevere op de rode loper van de Kristallen Fiets.

"Dat het slopende weken geweest zijn? Ik ben gisteren uit geweest. Dat is waar, hé."

Lefevere lachte het wel weg, maar het fusienieuws rond Soudal - Quick Step heeft toch sporen nagelaten.

"Een mens leert altijd bij", zuchtte de ploegmanager eens diep. "Wat? Dat zal ik in mijn boek schrijven. Ik vind niet dat er veel over gezegd moet worden."

Kopman Remco Evenepoel deed dat zaterdag wel. "Ik blijf", zei hij duidelijk.

"Remco heeft een statement gemaakt", aldus Lefevere vandaag. "Ik heb hem nog niet persoonlijk gezien."

"Of ik opgelucht was? Ik was blij, ja. Hij had het al eens gezegd in de Vuelta, maar schijnbaar geloofden de mensen hem niet. Nu was het heel duidelijk."

"Hij heeft ook veel mensen in de ploeg een plezier gedaan met dat statement."

Heeft Lefevere zelf getwijfeld? De bom voor de fusie kwam namelijk na de Vuelta.

"Jullie kennen de interne keuken van de deal niet en die zal ik niet uit de doeken doen", was het korte antwoord.