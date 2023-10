Hoofdsponsor Soudal: "Tevreden dat de ploeg blijft bestaan"

De grote bazen van de wielerploegen Team Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step hebben de fusieplannen opgeborgen. De twee topploegen blijven gewoon naast mekaar bestaan.

Daar is Soudal niet rouwig om. "Soudal - Quick Step is voor ons altijd plan A geweest", reageert Dirk Coorevits. "We zijn tevreden dat alles bij het oude blijft."

De lijmfabrikant uit de Kempen sponsort de ploeg tot en met het seizoen 2027. "We willen nog altijd de Ronde van Frankrijk winnen met Remco Evenepoel", verzekert de directeur.

Evenepoel ligt nog 3 jaar onder contract bij de ploeg. Dit weekend rijdt hij in Italië de Ronde van Lombardije.