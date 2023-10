Welke gevolgen heeft het afspringen van de superfusie voor Evenepoel? "Er zijn wonden geslagen"

Die onvrede werd ook aangekaart bij de grote eigenaar Bakala. Het feit dat de Tsjech de gesprekken met Jumbo-Visma aanging, moet er toch op wijzen dat hij oor had naar de verzuchtingen van de familie Evenepoel.

De ontevredenheid over enkele dingen bij de werking van de ploeg Lefevere, zoals geuit door vader Evenepoel in een Waalse krant, zal ongetwijfeld nog aanwezig zijn.

Het Duitse team rijdt met Specialized fietsen, de sponsor voor wie Evenepoel het nieuwe, grote uithangbord is. Maar met de komst van Primoz Roglic is die piste nu uitgesloten. En Ineos heeft, ondanks grote interesse, nog nooit een echt bod uitgebracht.

Het is bekend dat twee teams Evenepoel in het verleden het hof hebben gemaakt: Ineos en Bora-Hansgrohe.

Er zal dus een oplossing moeten komen voor die onvrede als ze de samenwerking willen voortzetten. Want naast Mikel Landa heeft Evenepoel niet echt versterking gekregen voor zijn rondeploeg. En die zal er - door de afwezigheid van financiële middelen - ook niet komen.

Vormen Geraint Thomas (Ineos) en Remco Evenepoel in de toekomst toch een duo?

Specialized

Cervélo is het fietsenmerk van Jumbo-Visma, maar bij een overname zou Specialized de nieuwe fietsensponsor van de ploeg worden. Specialized heeft zich immers gelinkt aan Remco Evenepoel. Dat zou een van de grote redenen zijn voor het afspringen van de deal

Maar ik heb me ook laten vertellen dat vooral de bezorgdheid rond Pon - een multinational die onder meer het fietsenmerk Cervélo in handen heeft - een rol speelde bij de onderhandelingen.

Bakala had ongetwijfeld de ambitie om met Evenepoel - binnen dat team van Jumbo-Visma - de Tour te winnen.

Remco Evenepoel was zelf een pasmunt op de onderhandelingstafel tijdens de fusiegesprekken.

De band tussen Evenepoel en Specialized zou een van de grote redenen zijn waarom de deal met Jumbo-Visma is afgesprongen.

Wat als Bakala vertrekt?

De hele saga rond de fusieplannen met Jumbo-Visma is, op zijn zachtst gezegd, een opmerkelijk moment geweest in het professionele wielrennen.

De jarenlange geschiedenis en traditie van de ploeg Lefevere werd plots van tafel geveegd en leek te verdwijnen. Met één grote reden: de economische realiteit.



Laat ons niet vergeten dat Zdenek Bakala enkele jaren geleden al geprobeerd heeft om het wielrennen, net daarom, te veranderen met de invoering van een soort superliga. Met als doel de herverdeling van de inkomsten in het wielrennen.



Dat is toen niet gelukt. Vandaag houdt hij nog even de hand boven Soudal-Quick Step. Maar wat daarna?

Christophe Vandegoor