Reacties op mogelijke superfusie in de koers: "Ja, het zijn vreemde tijden"

"Of het vreemde tijden zijn? Ja."

Ploegleider Tom Steels van Soudal-Quick Step weet het even niet meer.

Wat te denken over de gesprekken om Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma te laten samensmelten?



"Natuurlijk was het voor iedereen een verrassing dat er sprake is van een fusie, maar zo lang er geen zekerheid is over wat er zal gebeuren, moeten wij verder werken. Er zijn op dit moment meer vragen dan antwoorden."

Soudal-Quick Step staat hoog aangeschreven in het peloton. Als de ploeg zou verdwijnen, verdwijnt meteen een stukje wielercultuur, zegt Steels.



"Kijk: onze ploeg heeft door de jaren heen een bepaalde status opgebouwd. Wij nemen een bepaalde plaats in in het internationale wielrennen, dat is vrij uniek."



"The Wolfpack is niks voor niks The Wolfpack. Zie onze manier van koersen: we staan al jaren aan de top, hebben koersen gekleurd, waaiers getrokken, veel overwinningen geboekt, meestal op spectaculaire wijze. Dat is iets dat uit de wielersport zou kunnen verdwijnen."

"Het zou jammer zijn voor ons als medewerkers van de ploeg, maar dus ook voor het wielrennen in het algemeen."

Steels weet niet wat een mogelijke fusie voor hem zou betekenen.

"Ik werk gewoon verder alsof we naar een gewoon 2024 gaan. Ik ga nu ook niet elke dag aan de telefoon hangen met Patrick Lefevere. We moeten nu vooral koersen. Er wordt veel over de fusie over gesproken, dat is normaal, maar iedereen is nog altijd 100% gemotiveerd om te koersen."

"Over een tweetal weken moet er wel absolute zekerheid zijn. Dan is het seizoen afgewerkt, gaat de winter in en wil iedereen weten waarop en waaraan. Het zou niet gezond zijn om het nog langer te laten aanslepen."